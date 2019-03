Nicht angegurtet - deshalb flogen Kriminelle auf

Die beiden Grazer waren am Mittwoch zu Mittag in einen routinemäßige Verkehrskontrolle auf der Grazer Straße (B67) in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) geraten. Den Beamten waren sie aufgefallen, weil beide in ihrem Pkw keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Als die Polizisten sie anhalten wollten, gaben sie Gas, konnten aber nach kurzer Verfolgung gestoppt werden.