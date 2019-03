Kärntner Gemeinden ringen um jeden Bürger

Auf der anderen Seite müssen viele Gemeinden hilflos dabei zusehen, wie sie weiter an Mitbürgern verlieren. In Reichenfels etwa ist die Bevölkerung im Vorjahr um 3,03 Prozent geschrumpft. Bürgermeister Manfred Führer will jedoch nicht verzagen: „Es ist eben ein Trend, dass viele Menschen in die Städte ziehen. Wir haben sicher einen Nachteil bei der Infrastruktur. Wir Gemeinden dürfen uns deshalb nicht totreden. Dafür bieten wir ja viele Vorteile: Das Wohnen und Bauen ist bei uns im Vergleich relativ günstig.“