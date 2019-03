Heißes Finale! Kriechmayr und Gagnon zeigen Haut

Es ging ganz schön heiß zur Sache in Soldeu! Nicht nur auf der Piste, sondern auch abseits. Am Super-G-Tag beim Weltcup-Finale in Soldeu wussten ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr und zuvor die Kanadierin Marie-Michele Gagnon nicht nur mit flotten Schwüngen zu beeindrucken, sondern auch, indem sie ihre austrainierten Bodys zur Schau stellten.