Seilschaft fördert Ski-Jugend im Oberland

„Bisher 18.000 Schüler auf den Pisten“

Der Ex-Profiskirennläufer Andre Arnold vom Tiroler Skiverband schmiedete vor sechs Jahren in Imst eine Seilschaft aus Wirtschaftskammer (WK), Seilbahnwirtschaft, Skilehrer, Sportartikelhändler, Sparkasse Imst und VVT, um Volksschülern mit einem gratis Skitag Gusto auf den weißen Sport zu wecken oder ihn zu sichern. Die Aktion „Wintersport an Schulen“ (WaS) war geboren, 2015 stieg auch der Bezirk Landeck in diese Gondel ein. „WaS lockte bisher über 18.000 Schüler kostenlos auf die Pisten“, freut sich Arnold.