Heute wird Promi-Wirt Erich T. beerdigt

Ein Stich mit einem kleinen Küchenmesser in seine Brust löschte sein Leben am 3. März kurz nach Mitternacht aus. Die Klinge traf die Lungenaorta. Laut Forensikern verblutete der Wirt innerlich. Seine Kellner fanden ihn zusammengebrochen in der Küche des Hotels Lisa – und versuchten noch, ihn zu retten: Sie alarmierten die Rettung, redeten beruhigend auf ihn ein. „Es tut so weh, aber es wird schon wieder“, sagte Erich T., bevor er die Augen schloss. Sanitäter und Notarzt versuchten, ihn zu reanimieren – vergeblich.