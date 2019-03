Paris triumphiert, aber Feuz ist „Abfahrts-König“!

Dominik Paris hat seine Hochform mit dem dritten Abfahrtssieg in Folge bzw. den vierten in dieser Saison auch beim alpinen Weltcup-Finale bewiesen. Dennoch musste der Italiener mit 20 Punkten Rückstand dem Schweizer Beat Feuz zum Gewinn der Abfahrts-Gesamt-Wertung gratulieren. Feuz reichte in Soldeu ein sechster Tagesrang zur zweiten kleinen Kristallkugel in der Abfahrt en suite.