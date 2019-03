Will Smith stiehlt in „Aladdin“ allen die Show!

Ein neuer Trailer zu Disneys mit Spannung erwarteter Realverfilmung seines Zeichentrick-Klassikers „Aladdin“ verzückt jetzt das Internet. In der Live-Action-Version eines der beliebtesten Disney-Werke aller Zeiten dürfte Superstar Will Smith in der Rolle des Flaschengeistes Dschinni, der drei Wünsche erfüllt, allen die Show stehlen. „Aladdin“ startet am 23. Mai in den österreichischen Kinos.