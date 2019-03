Facebook-Streitereien zwischen FPÖ und SPÖ

Neue Woche, neue Facebook-Aufreger in der Politik: Gleich in zwei Fällen krachen FPÖ und SPÖ gerade wegen Online-Aktivitäten aufeinander. In Fall eins sollen zwei blaue Abgeordnete in einer Facebook-Gruppe namens „Deutsches Reich“ Mitglieder gewesen sein, im anderen wird aus Sicht der SPÖ gegen deren Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner gehetzt.