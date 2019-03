SPÖ-Politiker: FPÖ-Wähler sind „schwer krank“

Schon wieder lässt ein Posting aus SPÖ-Kreisen die Wogen hochgehen: Diesmal hat sich der Nationalratsabgeordnete Wolfgang Knes eine Entgleisung auf Facebook erlaubt. Er listete in dem umstrittenen Beitrag Kritikpunkte an der Regierung auf und schrieb in Bezug auf „die Freiheitlichen Arbeitnehmer-Verräter“ abschließend: „Wer euch wählt, hat eine schwere Krankheit …“. Die FPÖ fordert nun den Rücktritt des roten Politikers. Am Samstagnachmittag ruderte Knes dann zurück. Er habe sich „im Ton vergriffen“ und entschuldige ich.