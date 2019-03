Pongauer Reiter wird jetzt ein Chinese

Nach einer zweiwöchigen Vorbereitung in der Heimat wird Reiter sein China-Abenteuer Ende März in Chongqing starten. „Die Turniere sind jeweils mit 210.000 Euro dotiert und mit der europäischen Challenge-Tour vergleichbar“, erklärt der Golf-Profi. Den fünf Besten am Ende der Saison winkt ein Startplatz auf der Web.com-Tour, der zweithöchsten Turnierserie in den USA. „Das ist mein großes Ziel“, erklärte Reiter. Und wie schaut es mit seinen Chinesisch-Kenntnissen aus? „Außer ,ni hao’, also ,Hallo’ kann ich noch nicht viel. Aber nachdem ich darauf hoffe nur eine Saison dort zu spielen, sollte das vorerst auch reichen.“