Größte Schweizer Zeitung fordert Kasper-Rücktritt!

Auch vom Superstar Aksel Lund Svindal setzte es Kritik, nachdem Kasper in einem Interview behauptete, „Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten“. Statt sich aber nach diesem Fauxpas ein wenig im Schweigen zu üben, legte der Schweizer nach: Den jährlichen FIS-Kongress will er nächstes Jahr in Thailand über die Bühne gehen lassen. Ausgerechnet in Pattaya, im berühmt-berüchtigten Zentrum für Sextourismus.