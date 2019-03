Bus-Unfall auf der A2: Fünf Passagiere verletzt

Die Rettung stand mit einem Großaufgebot im Einsatz auf der A2. 16 Rettungsfahrzeuge und ein Notarzteinsatzfahrzeug waren an Ort und Stelle. Es mussten zahlreiche Passagiere aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die unverletzten Insassen kamen in das Feuerwehrrüsthaus und in das Kulturhaus in Raaba und wurden dort vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Reisegruppe wollte die Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen.