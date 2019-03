Stiftskonzerte fest in Frauenhand

Neuer Veranstaltungsort

Erstmals finden die Konzerte nicht nur im Stift St. Florian, dem Stift Kremsmünster und dem Stift Lambach statt, sondern werden um die ehemalige Stiftskirche in Baumgartenberg erweitert. Wo die Sopranistin Anna Lucia Richter Lieder von Hugo Wolf und Franz Schubert vortragen wird (12. Juli). Das traditionsreiche Festival ist also fest in Frauenhand - und wird heuer Teil des Kultursommers sein: „Die Stiftskonzerte sind eine markante, reich verzierte Pforte am Beginn unseres OÖ. Kultursommers“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. Weitere Highlights sind die Konzerte des Concentus Musicus, des Münchener Kammerorchesters oder des Schumann Quartetts.