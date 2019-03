Auma Obama freut sich schon sehr auf den Opernball

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer in der Wiener Hofburg seinen Gast für den Opernball, Auma Obama, empfangen. Die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama war im Namen ihrer Stiftung „Sauti Kuu“, die Jugendliche in Afrika fördert, nach Wien gekommen. „Ich freue mich schon sehr“, sagte Obama.