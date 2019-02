Berthold sieht viele Chancen

Bürgerlisten-Spitzenkandidatin Martina Berthold sieht in der neuen Innenstadt-Beruhigung große Chancen für die Bevölkerung. Sie will die Plätze lebenswert gestalten. In ihren Vorschlägen zur Lösung des Verkehrsproblems kommt das Wort „Auto“ kaum vor. Öffis und Radfahrer sollen stattdessen Vorrang haben.