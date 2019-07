Diese Traditions-Marken aus Österreich kennt jeder

Was wären Frankfurter ohne Mautner‘s Senf? Im Jahre 1841 pachtete der aus Böhmen stammende Ignaz Mautner Ritter von Markhof die Brauerei St. Marx in Wien, elf Jahre später kauft er sie. Daraus wurde ein Traditionsunternehmen, welches mittlerweile eine Bandbreite an österreichischen Spezialitäten bietet.