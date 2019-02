Reutte: Mädchen wurde auf Schutzweg umgefahren

Am Montag gegen 07.45 Uhr fuhr ein in Reutte lebender Bulgare (52) mit seinem Auto in Reutte vom Hauptkreisverkehr in Richtung Mühl. Seine Sicht nach vorne war wegen der vereisten Frontscheibe und teilweise vereister Seitenscheiben stark eingeschränkt war. Deswegen übersah er auf einem Schutzweg eine Schülerin (9). Das Kind wurde von der linken Fahrzeugfront erfasst und zu Boden gestoßen. Der Lenker blieb zwar stehen und erkundigte sich bei der Schülerin nach allfälligen Verletzungen, was vom Mädchen zunächst verneint wurde. Danach fuhr er weiter. Nach dem Schulunterricht erzählte das Mädchen den Unfallhergang ihrer Mutter, welche sie in das Krankenhaus Reutte brachte. Im Zuge der Untersuchung wurden Prellungen am Körper diagnostiziert. Obwohl sich das Mädchen nur Fragmente des Kennzeichens merken konnte, gelang es der Polizei, den Unfalllenker auszumitteln. Der Unfalllenker wird angezeigt.