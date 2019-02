Vier Jahre Haft nach Bierflaschen-Attacke

Ein 19-jähriger Angeklagter, der im Juni 2018 einem Kontrahenten in der Stadt Salzburg mit einer abgebrochenen Bierflasche in den Hals und Nacken gestochen haben soll, ist am Montag bei einem fortgesetzten Prozess am Landesgericht Salzburgzu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.