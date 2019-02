Ludwig: „Wenn schon Sicherungshaft, dann für alle“

Wiener Grüne fordern: „Schluss mit Sicherheitspopulismus“

Für den Koalitionspartner der SPÖ in Wien, die Grünen, gibt es in Sachen Sicherungshaft indes keinen Spielraum. Neo-Spitzenkandidatin Birgit Hebein, die ab Ende Juni auch Vizebürgermeisterin sein wird, brachte ihre Ablehnung am Montag unmissverständlich zum Ausdruck.