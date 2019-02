Schneefall! Super-G der Herren in Bansko abgesagt

Marcel Hirscher, der auf bestem Weg zu seinem achten Sieg im Gesamtweltcup ist, hatte seinen ursprünglich angedachten Start beim Super-G bereits am Vortag abgesagt. Der überlegene Weltcup-Spitzenreiter hatte am Freitag in der Kombination mit Rang zwei stark gepunktet und bereitet sich in Bansko auf den Riesentorlauf am Sonntag (9:30 und 12:30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) vor. Dem Rennen sollte nichts im Weg stehe, es war wieder schönes Wetter angesagt.