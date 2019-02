Yasmo & Die Klangkantine: Zeit für Solidarität

Du schreibst seit vielen Jahren Texte, die eigentlich stark gegen politische Strömungen in diesem Land gehen. Denkst du dir manchmal auch, der Kampf gegen diese Windmühlen wird dir zu viel? Es wäre ohnehin alles vergebens?

Ja, das bleibt nicht aus. Ich verstehe schon, dass man manchmal politikverdrossen ist. Ich kann auch nichts mehr von Einzelfällen hören, möchte Rücktritte sehen und verstehe nicht, warum da nichts mehr passiert. Mir reicht’s manchmal auch, aber auf Dauer geht das nicht. Als Bürgerin fühle ich mich dafür verantwortlich, nicht immer die Augen zu verschließen. Aber natürlich gibt es Tage, wo ich die Klappen zumache und mich mal von der Welt verabschiede. Ich würde auch gerne darüber singen, wie schön es mit einem Spritzer in der Sonne ist, aber es ist eben nicht alles so toll. Manchmal hinterfragt man sich auch, ob der eigene Ansatz richtig ist. Ich habe in den letzten Jahren schon auch mich selbst hinterfragt, auch wenn ich an meiner Überzeugung und meiner Haltung festhalte. Ich frage mich aber trotzdem, wie diese politischen Trends in ganz Europa so funktionieren können. In Ungarn gab es Demonstrationen in SS-Uniformen - das ist doch wirklich heftig. Wie kann sowas passieren? In solchen Momenten hinterfrage ich die ganze Welt. Aber ich komme dann runter, schaue mir die Strukturen an und versuche vernünftig entgegenzuwirken.