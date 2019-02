Finne erlitt bei Skiunfall schwere Verletzungen

Ein finnischer Skifahrer hat sich am Donnerstag bei einem Unfall im Skigebiet SkiStar in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit einem zweiten unbekannten Skifahrer zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Dieser verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, oder seine Daten bekannt zu geben.