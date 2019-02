In Zickzack durch Garten und Galaxie

Im über 600 Jahre alten Schmiedeofen formt Christian Wieber normalerweise Schlösser und Zunftschilder. Am 8. März werden über dem Feuer in seiner Schlosserei in der Getreidegasse allerdings Steaks und Gemüse gegrillt. Nur eine von insgesamt 130 Veranstaltungen, mit denen 65 Betriebe die Altstadt in der tristen Fastenzeit beleben.