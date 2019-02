Leiche einbetoniert: Steirer erneut vor Gericht

Ein 42-jähriger Obersteirer, der 2017 in einen der spektakulärsten Kriminalrätsel des Jahres verwickelt war, stand nun in Leoben erneut vor Gericht. Zwei Jahre nachdem ihn das Gericht unter anderem wegen „Störung der Totenruhe“ verurteilte - er hatte die Leiche einer ungarischen Prostituierten in seinem Keller einbetoniert - wurde ihm diese Mal Hehlerei vorgeworfen.