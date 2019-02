„Da lernt man das eigene Leben wieder schätzen!“

Nach dem schweren Erdbeben 2015 in Nepal hat sich auch der Prutzer Musiker Frizzey Greif dazu entschlossen, den Menschen in ihrer unendlichen Not zu helfen. Aber im Gegensatz zu anderen Hilfsorganisationen ist Greif auch heute noch vor Ort tätig. Und zwar in Gegenden, in denen keine andere Hilfsorganisation bisher hingekommen ist. Vor kurzem kehrten Greif und seine Partnerin von ihrer jüngsten Reise zurück.