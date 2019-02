Bresnik: „Defizite nicht so groß wie erwartet“

Jedenfalls wird Thiem wie geplant nach dem Turnier in Rio de Janeiro, wo er am Dienstagabend (nicht vor 23 Uhr MEZ) gegen den Serben Laslo Djere sein Auftaktmatch bestritt, in Übersee bleiben. Je nach Abschneiden ist noch vor dem nächsten Turnier in Indian Wells ein Trainingsblock in den USA angesetzt, wo Bresnik auch wieder mit von der Partie ist.