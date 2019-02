Fit durch den Ski-Winter

Übung 2: Der tiefe Sitz. „Damit kräftigt man seine Beinmuskulatur, den Gesäßbereich und den Schultergürtel“, so die 27-Jährige: „Man tut so, als würde man sich auf einen Stuhl setzen und streckt die Hände in die Höhe. Das Gewicht wird nach hinten gelegt und die Fersen presst man in den Boden.“ Die Übung 30 Sekunden halten, 20 Sekunden Pause. Dreimal wiederholen. Hohlkreuz vermeiden.