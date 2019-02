Kraft hüpft als bester ÖSV-Adler nur auf Platz 11!

Und Jan Hörl wurde wegen eines zu großen Schuhs disqualifiziert. Da er keinen Ersatzschuh mit sich führt, muss bis Sonntag noch am Schuh gebastelt werden, damit er am Sonntag durch die Kontrolle rutscht. „Die Zwischenbilanz schaut absolut nicht gut aus, weil der sechste Platz in der Mannschaft und der elfte Platz als bester Österreicher - da können wir sicher nicht zufrieden sein“, erklärte ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder. Man habe schon von Anfang an gesehen, dass die Leute sich mit der Spur in Willingen nicht anfreunden konnten. „Sie haben ihre Anfahrtsposition nicht gefunden. Ich hoffe, dass der eine oder andere bis morgen den Code noch knackt.“ In Sachen Hörl werde man versuchen, mit einem Fersenkeil das Regulativ einzuhalten. „Das ist erlaubt, da gibt es schon Möglichkeiten.“