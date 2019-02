Ökostrom-Streit: Polit-Spielchen gehen weiter

Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) sieht „Ungemach vonseiten der EU“ zukommen. Denn das nun von der Regierung geplante Grundgesetz müsse von Brüssel abgesegnet werden - das sei allerdings unwahrscheinlich, weil so gut wie jede Förderung wegen Wettbewerbsverzerrung abgewehrt werde, so Sima. Sie appelliert an die „Vernunft“ und fordert von der ÖVP eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Ähnlich tönt es auch aus dem SPÖ-regierten Burgenland: Man beklagt das „Drüberfahren“ der Regierung und verlangt endlich Gespräche.