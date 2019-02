SPÖ verhindert im Bundesrat die Ökostromnovelle

Zu einer absoluten Premiere in Österreich ist es am Donnerstag im Redoutensaal der Hofburg gekommen. Erstmals in der Geschichte verhinderte der Bundesrat mit einem absoluten Veto ein Gesetz, das zuvor vom Nationalrat abgesegnet wurde. In der Debatte ging es um die von der Regierung geplante Ökostromnovelle. Alle 21 SPÖ-Mandatare stimmten dagegen und verhinderten so die notwendige Zweidrittelmehrheit.