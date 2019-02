20 Prozent weniger Stau? Veto von Wiens Grünen

Fast an jedem Wochentag bilden sich an der Oberen Donaustraße entlang des Donaukanals lange Kolonnen. Die Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei wollte die Situation entschärfen und hatte laut einem der „Krone“ vorliegenden Schreiben an die MA 33 der Stadt Wien auch einen Lösungsansatz: Hätten die Autolenker auf der Oberen Donaustraße bei der Signalanlage Salztorbrücke (vor der Raiffeisen-Zentrale) lediglich um fünf Sekunden länger Grün, dann könnten „pro Stunde 96 Fahrzeuge mehr“ passieren, der Stau werde um 20 Prozent reduziert.