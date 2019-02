ÖSV-Skijäger in Utah im geschlagenen Feld!

Für Österreichs Biathleten ist es zum Auftakt der Weltcup-Bewerbe im ehemaligen Olympia-Revier Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah nicht nach Wunsch verlaufen! Der bisherige Gesamtweltcup-Vierte Simon Eder patzte im 10-km-Sprintbewerb, musste gleich dreimal in eine Strafrunde und wurde nur 36. Der Sieg ging erstmals an den fehlerfreien Norweger Vetle Sjaastad Christiansen in 23:29,7 Minuten.