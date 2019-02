Spanische Regierung als „Geisel“ der Separatisten

Die alles entscheidende Budget-Abstimmung

Der Sozialist sei dennoch eine „Geisel“ der Katalanen, schrieb am Wochenende die Tageszeitung „El Mundo“. In der Tat: Falls keine Seite einlenkt und die Katalanen am Mittwoch ihre Drohung wahr machen und mit der konservativen Opposition gegen den Etat stimmen, könnte Sanchez die eigentlich im Juni 2020 fällige Parlamentswahl vorziehen (müssen). Am Montag brachte er erstmals den 14. April als möglichen Termin dafür ins Spiel. Vorher war mehrmals der 26. Mai, der so genannte „Supersonntag“ genannt worden, was aber nicht bei allen Sozialisten auf Begeisterung stoße, schrieben Medien. An diesem Frühlingstag stehen in Spanien schon die Europawahl und viele regionale Urnengänge auf dem Programm, so dass die Anhänger der Sozialistischen Arbeiterpartei PSOE nach Meinung von Sanchez eventuell besser zu mobilisieren seien.