Premier scheitert mit Budget: Neuwahlen drohen!

Sanchez verließ das Parlament wenige Minuten nach der Abstimmungsniederlage. Eine Erklärung gab er nicht ab. Der Premier hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende der Legislaturperiode 2020 zu regieren. Zuletzt hatte er vorgezogene Neuwahlen aber nicht mehr ausgeschlossen. Als mögliche Wahltermine gelten der 28. April und der 26. Mai. An diesen Tagen stehen in Spanien Kommunal- und Regionalwahlen sowie die Europawahl an. Aber auch den 14. April hat Sanchez ins Auge gefasst.