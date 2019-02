Angezählter Statistik-Chef: Offener Brief an Kurz

In der Debatte um die Zukunft der Statistik Austria meldet sich nun Generaldirektor Konrad Pesendorfer zu Wort. Um die Unabhängigkeit zu wahren, fordert er, dass die Bundesanstalt unmittelbar dem Nationalrat unterstellt wird. An der Spitze soll ein Präsident stehen, der im Nationalrat mit Zweidrittelmehrheit gewählt wird, schlägt der Statistik-Austria-Chef in einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und den Nationalrat vor.