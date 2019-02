Erfindung aus Umhausen: Martins „heißer“ Stuhl

TV-Shop „2 Minuten 2 Millionen“

Zusammengeklappt lässt er sich unter jedem Bett oder in einem schmalen Kasten lagern. So können auch betagte oder behinderte Menschen ganz einfach und bequem in den Genuss von Infrarotwärme gelangen. Für die Produktion steht Fritz in Gesprächen mit einem Tiroler Sozialverein. Vielleicht hat er auch Erfolg in der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ und gewinnt für die Produktion Investoren. Detailinfos zum Stuhl unter: www.holzbau-fritz.at