Libanons Skistar: „Skandal unvergessen“

„Meine beste Platzierung bei Olympia in Sotschi war Rang 48 im Slalom. Aber ich versuche hier einfach, mein Bestes zu geben“, so die Fußballer-Gattin, die auch schon bei der WM in Schladming 2013 am Start war. „Ich lebe in Beirut, hab nach der Geburt unserer Tochter Gaia wieder mit dem Skifahren begonnen. Mein Mann unterstützt mich, auch wenn er derzeit bei Olympiakos Piräus als Berater tätig ist. Aber wir sehen uns so alle zehn Tage, und das ist total okay.“