Pflegekräfte streiken: „35 Stunden sind genug!“

Nach dem vorläufigen Scheitern der Kollektivvertragsverhandlungen für die Sozialwirtschaft haben am Dienstag dreitägige Warnstreiks im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich begonnen. Bis Donnerstag gibt es in rund 75 Betrieben an 150 Standorten zeitweilige Arbeitsniederlegungen. Außerdem werden in zahlreichen Betriebsversammlungen neue Streiks beschlossen.