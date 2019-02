Neureuther fährt nur Slalom, Luitz mit Handicap

Der Deutsche Felix Neureuther wird bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare nur am Sonntag im Slalom antreten. Das sagte er am Montag nach seiner Ankunft. Der 34-Jährige hatte wegen der Folgen einer Kreuzbandverletzung, eines Daumenbruchs und eines Schleudertraumas seit Mitte Dezember im Weltcup nur Slaloms bestritten. Neureuther gab sich zuversichtlich: „Das Gefühl kommt langsam zurück.“