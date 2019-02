Gruppe in Bim bedroht: Zwei Burschen stellten sich

Am Nachmittag des 8. Jänners fuhren, wie berichtet, drei Jugendliche mit der Straßenbahnlinie 31 in Richtung Brünner Straße, als bei der Station Floridsdorf die drei Burschen zustiegen und sofort die Gruppe ins Visier nahmen. Die Verdächtigen bedrohten ihre Opfer mit einem Messer, forderten Bargeld und spuckten sie an.