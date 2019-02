Junges Trio bedrohte Jugendliche in Straßenbahn

Einem mutigen Zeugen ist wohl zu verdanken, dass dieser Vorfall in einer Wiener Straßenbahn glimpflich für die drei jungen Opfer ausgegangen ist: Drei Unbekannte bedrohten das junge Trio Anfang Jänner in einer Straßenbahn in Floridsdorf mit einem Messer. Der Zeuge ging dazwischen, die Verdächtigen ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei sucht jetzt nach drei jungen Männern - und nach dem couragierten Helfer.