Skitourengeher wurde durch Steinschlag verletzt

Die Nassschneelawine war gegen 9 Uhr am rechten Rand des sogenannten Wandaubauernkars abgegangen. Die drei Tourengeher im Alter von 34, 37 und 40 Jahren waren in dem Moment beim Aufstieg in Richtung Almmauer. Die Schneemassen erreichten das Trio zwar nicht, aber der darauf folgende Steinschlag.