Ramona Siebenhofer - bittere Tränen wegen „Blech“!

Auch Freund Talon, der am Dienstag wie so viele verspätet in Aare angekommen war, habe sie schon in die Arme geschlossen. „Das tut dann schon gut, wenn dann wer da ist, der einen auffängt“, sagte Siebenhofer, die nach Rang 15 im Super-G noch eine Chance hat, ihre erste WM-Medaille einzusacken. Am Sonntag steht bei der WM die Spezialabfahrt der Damen an. „Abhaken und nach vorne schauen“, meinte die 27-Jährige. „Am Sonntag schlagen wir dann zurück.“