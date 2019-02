Emily Ratajkowski: So teuer ist ihre Schönheit

„Ganz egal, wie verrückt mein Tag war, ich nehme mir immer die Zeit, um mich um meine Haut zu kümmern“, plauderte Ratajkowski aus. „Ich entferne mein Make-up, mache ein kurzes Peeling und dann benutze ich verschiedene Produkte, je nachdem, was gerade ansteht.“ Zu ihrem Sortiment an Produkten gehören zum Beispiel ein Teebaum-Peeling-Waschgel und ein Reinigungsgel von Kiehl‘s. „Das ist eigentlich für Männer, aber es ist sehr gut. Für den Alltag ist der einfache Kiehl‘s-Reiniger mein Geheimrezept, wenn meine Haut okay aussieht und ich das nicht versauen will.“