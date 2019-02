Masernfall an Schule: Zwangspause für 15 Kinder

Nachdem ein Schüler des Carneri-Gymnasiums an Masern erkrankte, kontrollierten Amtsärzte alle Impfpässe, so Direktorin Barbara Bruglacher zur „Krone“. 15 Schüler ohne Impfschutz dürfen bis 13. Februar (so lange könnten sie sich anstecken) nicht am Unterricht teilnehmen. Schüler, die nur teilweise geimpft waren, konnten das am Freitag nachholen; einige Eltern verweigerten aber.