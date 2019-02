Paukenschlag: Sauber verschwindet aus der Formel 1

Freude bei Teamchef

Große Freude darüber herrscht bei Teamchef Frederic Vasseur. „Nach der Initialisierung der Kollaboration mit Titel-Sponsor Alfa Romeo im Jahr 2018 haben wir fantastische Fortschritte auf technischer, kommerzieller und sportlicher Seite gemacht. Das hat uns einen Motivations-Schub auf und neben der Strecke im Hauptquartier in der Schweiz gegeben, da die harte Arbeit in unseren Resultaten gespiegelt wurden“, so Vasseur.