Paukenschlag in Sachen Kälbertransporte

Die für den Tierschutz zuständige Bundesministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat am Donnerstag Post bekommen. Der Absender: Volksanwalt Günther Kräuter. Der Inhalt des Schreibens, das der „Krone“ vorliegt, ist gerade aus Vorarlberger Sicht hochbrisant: Er habe aus einschlägigen Medienberichten entnommen, so Kräuter, dass es „seit geraumer Zeit in Zusammenhang mit Kälbertransporten von Vorarlberg nach Bozen immer wieder zu massiven tierschutzrechtlichen Problemen kommt“. Konkret bestehe der Verdacht, dass den „unionsrechtlichen Bestimmungen“, wonach die Kälber nach Ankunft am Bestimmungsort eine Ruhezeit von mindestens 48 Stunden erhalten müssen, nicht entsprochen werde. Kräuter betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass gemäß der geltenden „Verordnung über den Schutz von Tieren beim Transport“ die zuständigen österreichischen Behörden das Fahrtenbuch eigentlich erst dann abstempeln dürften, nachdem sie sich vergewissert haben, dass sowohl beim Transport wie auch am Bestimmungsort alle rechtlichen Anforderungen erfüllt werden.