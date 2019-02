Zwei Frauen bestätigen Festnahme von IS-Ehemann

Die Frauen gaben an, Lemke habe hauptsächlich als Techniker für den IS gearbeitet, aber nicht an Kämpfen teilgenommen. In deutschen Medien ist davon die Rede, der aus Sachsen stammende Lemke habe der IS-Religionspolizei Hisba und später dem Dschihadisten-Geheimdienst Amnijat angehört. Er soll demnach regelmäßig Kontakt zum ehemaligen IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani gehabt haben.