Kulturhauptstadt 2024: Alle Bewerber weiter dabei

Alle drei Bewerber sind eine Runde weiter: St. Pölten, Dornbirn und das Salzkammergut haben es auf die Shortlist für die Kulturhauptstadt Europas 2024 geschafft. Das gaben Vertreter der Europäischen Kommission am Donnerstag in Wien nach dem Hearing der drei Kandidaten am Vortag bekannt. Die finale Entscheidung, welche österreichische Stadt bzw. Region den Titel schließlich tragen wird, fällt im November.