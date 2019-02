Auch Italien ist von Masern-Epidemie bedroht

Impfpflicht in Italien halbierte Maserninfektionen

In Italien ist das Risiko, an Masern zu erkranken, das zweitgrößte in Europa. Nur in Frankreich und in Griechenland sind Masern noch weiterverbreitet. Gegenüber 2017, als noch 5.402 Masern-Fälle gemeldet wurden, halbierte sich jedoch die Zahl der Erkrankungen in Italien. Dies führen die Ärzte auf die zunehmende Zahl von Impfungen infolge der im Juli 2017 beschlossenen Impfungspflicht zurück. Diese sieht zehn Pflichtimpfungen für Kinder vor, darunter Masern, Hirnhautentzündung, Tetanus, Kinderlähmung, Mumps, Keuchhusten und Feuchtblattern.